Vicq-sur-Breuilh

Expositions L’idiome du village, collection Jean-François Vrod

2 rue du Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-05-15

Le Musée Cécile Sabourdy vous propose de découvrir une vingtaine d’artistes issus de la collection de Jean-François Vrod. Un ensemble surprenant, rempli d’histoires sculptures en bois, assemblages en coquillages, dessins au crayon, peintures, jouets… .

2 rue du Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr

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English : Expositions L’idiome du village, collection Jean-François Vrod

L’événement Expositions L’idiome du village, collection Jean-François Vrod Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Briance Sud Haute-Vienne