Expositions L’idiome du village, collection Jean-François Vrod Vicq-sur-Breuilh
Expositions L’idiome du village, collection Jean-François Vrod Vicq-sur-Breuilh vendredi 15 mai 2026.
Vicq-sur-Breuilh
Expositions L’idiome du village, collection Jean-François Vrod
2 rue du Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-05-15
Le Musée Cécile Sabourdy vous propose de découvrir une vingtaine d’artistes issus de la collection de Jean-François Vrod. Un ensemble surprenant, rempli d’histoires sculptures en bois, assemblages en coquillages, dessins au crayon, peintures, jouets… .
2 rue du Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr
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English : Expositions L’idiome du village, collection Jean-François Vrod
L’événement Expositions L’idiome du village, collection Jean-François Vrod Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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