Percu & bizarreries boucles sonores interactives et éphémères par François Boitière Le bourg Vicq-sur-Breuilh

Vicq-sur-Breuilh

Percu & bizarreries boucles sonores interactives et éphémères par François Boitière

Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Percu & bizarreries boucles sonores interactives et éphémères par François Boitière, dans le jardin des Simples du Musée Cécile Sabourdy. En écho aux Rendez-vous aux jardins qui se déroulent entre le 5 et 7 juin dans toute la France, le Musée vous invite à une expérience unique dans le Jardin des Simples, à côté de la nouvelle extension.

Entre instruments étranges et percussions, François Boitière imagine des boucles sonores inspirées par les expositions et les œuvres d’art Naïf, Brut, Singulier, Populaire et Contemporaines. Les paysages de Cécile Sabourdy, Maurice Loirand, les bouquets de fleurs de Gabriel Rétif, les pierres interprétées de Marie-Antoinette Bassieux, la collection hétéroclite de Jean-François Vrod, une source d’inspiration infinie pour le plus grand plaisir de nos oreilles ! .

Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr

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English : Percu & bizarreries boucles sonores interactives et éphémères par François Boitière

L’événement Percu & bizarreries boucles sonores interactives et éphémères par François Boitière Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Briance Sud Haute-Vienne