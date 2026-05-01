Vicq-sur-Breuilh

Nuit Européenne des Musées

2 route du Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Pour découvrir les œuvres autrement lors de la Nuit Européenne des Musées, laissez faire le hasard ! C’est le retour des visites flash avec un principe simple et ludique piochez une (ou plusieurs) carte(s) d’artiste, et découvrez ainsi son histoire contée par une médiatrice.

Les cartes utilisées proviennent du jeu de 7 familles conçu par les élèves de Vicq-sur-Breuilh dans le cadre du projet d’Education Artistique et Culturel réalisé tout au long de l’année scolaire. Les élèves ont imaginé une carte par artiste en dessinant leur portrait et des éléments phares de leur histoire, œuvre, style. .

2 route du Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr

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English : Nuit Européenne des Musées

L’événement Nuit Européenne des Musées Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Briance Sud Haute-Vienne