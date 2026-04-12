Vicq-sur-Breuilh

Danse et lecture

1 chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 20:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

MAMY BABY Chorégraphie de Claude Brumachon sur un texte de Muriel Mingau. Avec Steven Chotard, Benjamin Lamarche et Martin Mauriès Les conteurs Claude Brumachon et Muriel Mingau. Au quotidien, moi, enfant de dix ans, je me suis imposé régulièrement la création d’un spectacle, un univers, une invention, une expérimentation et tout cela pour une vieille dame qui s’ennuyait. Une grand-mère dépendante de tous et de toutes tant pour ses rires que pour ses soupirs. Chaque jour était pour elle un ennui languissant, la même fenêtre, le même mur, le même salon. Mon spectacle pour ses yeux devenait l’échappée possible. Et son sourire au cours des représentations reste gravé en moi. Muriel Mingau, journaliste-poétesse, a réagi immédiatement et l’a retranscrite en une histoire-fiction, celle de l’immobilité d’une femme paralysée. Mamy Baby les enfants qui dansent devant elle… .

1 chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 83 60 60 contact@lessaisonsduvieuxchateau.fr

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English : Danse et lecture

L’événement Danse et lecture Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Briance Sud Haute-Vienne