Vicq-sur-Breuilh

Les saisons contemporaines

1 chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 16:00:00

fin : 2026-07-01 22:00:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-07-01 2026-07-03

Les Saisons Contemporaines

Vendredi 26 juin à 20h La Pierre d’Eden

création contemporaine Le Vieux Château

Mercredi 1 juillet les élèves du Conservatoire

16h Déambulation dans le musée Cécile Sabourdy

17h Accordez accordéon focus Daniel Brel

20h Douce et Barbe Bleue Le Vieux Château

Vendredi 3 juillet à 20h Douce et Barbe Bleue

concert de sortie de résidence Le Vieux Château .

1 chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@lessaisonsduvieuxchateau.fr

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English : Les saisons contemporaines

L’événement Les saisons contemporaines Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Briance Sud Haute-Vienne