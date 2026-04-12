Les saisons contemporaines Vicq-sur-Breuilh
Les saisons contemporaines Vicq-sur-Breuilh vendredi 26 juin 2026.
Vicq-sur-Breuilh
Les saisons contemporaines
1 chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 16:00:00
fin : 2026-07-01 22:00:00
Date(s) :
2026-06-26 2026-07-01 2026-07-03
Les Saisons Contemporaines
Vendredi 26 juin à 20h La Pierre d’Eden
création contemporaine Le Vieux Château
Mercredi 1 juillet les élèves du Conservatoire
16h Déambulation dans le musée Cécile Sabourdy
17h Accordez accordéon focus Daniel Brel
20h Douce et Barbe Bleue Le Vieux Château
Vendredi 3 juillet à 20h Douce et Barbe Bleue
concert de sortie de résidence Le Vieux Château .
1 chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@lessaisonsduvieuxchateau.fr
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English : Les saisons contemporaines
L’événement Les saisons contemporaines Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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