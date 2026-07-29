Théâtre La fondation du rien Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher

Informations pratiques

Gonfreville-l’Orcher

Théâtre La fondation du rien

Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Vous en rêviez, La Vaste Entreprise l’a fait !

Partant du constat que beaucoup d’entre nous ne peuvent pas s’empêcher de remplir leur emploi du temps avec tout un tas d’activités qui saturent perpétuellement leurs journées, leurs semaines, leurs années et leur vie, La Vaste Entreprise a décidé de créer La Fondation du Rien.

La Fondation propose un large panel d’activités auxquelles vous pouvez vous inscrire sans crainte, puisqu’elles seront systématiquement annulées ainsi, vous pourrez enfin jouir d’une plage de temps libre inespérée pendant laquelle, tout à coup, vous n’aurez plus rien à faire, lus rien de prévu, plus d’obligatoire, plus d’engagement (et strictement aucun objectif).

Venez découvrir cette Fondation du Rien qui vous propose d’expérimenter collectivement et sensiblement le vide une invitation à passer un moment ensemble pour éviter de s’y confronter ou peut-être, au contraire, pour y faire face courageusement.

Durée 1h15

A partir de 12 ans .

Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 16 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre La fondation du rien

L’événement Théâtre La fondation du rien Gonfreville-l’Orcher a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie