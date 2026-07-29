Théâtre La fondation du rien Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher
vendredi 2 octobre 2026 · Espace Culturel de la Pointe de Caux · Gonfreville-l'Orcher
Informations pratiques
Gonfreville-l’Orcher
Théâtre La fondation du rien
Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Vous en rêviez, La Vaste Entreprise l’a fait !
Partant du constat que beaucoup d’entre nous ne peuvent pas s’empêcher de remplir leur emploi du temps avec tout un tas d’activités qui saturent perpétuellement leurs journées, leurs semaines, leurs années et leur vie, La Vaste Entreprise a décidé de créer La Fondation du Rien.
La Fondation propose un large panel d’activités auxquelles vous pouvez vous inscrire sans crainte, puisqu’elles seront systématiquement annulées ainsi, vous pourrez enfin jouir d’une plage de temps libre inespérée pendant laquelle, tout à coup, vous n’aurez plus rien à faire, lus rien de prévu, plus d’obligatoire, plus d’engagement (et strictement aucun objectif).
Venez découvrir cette Fondation du Rien qui vous propose d’expérimenter collectivement et sensiblement le vide une invitation à passer un moment ensemble pour éviter de s’y confronter ou peut-être, au contraire, pour y faire face courageusement.
Durée 1h15
A partir de 12 ans .
Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 16 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre La fondation du rien
L’événement Théâtre La fondation du rien Gonfreville-l’Orcher a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime)
- Spectacle Influence Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher 11 août 2026
- Guinguette Gonfreville-l’Orcher 21 août 2026
- Spectacle Inertie Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher 26 août 2026
- Visite libre de la Maison du Patrimoine et des cités provisoires, Maison du Patrimoine et des cités provisoires, Gonfreville-l’Orcher 19 septembre 2026
- Théâtre Les gros patinent bien Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher 25 septembre 2026