Théâtre La Frit Rencontre… Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher
samedi 17 octobre 2026 · Espace Culturel de la Pointe de Caux · Gonfreville-l'Orcher
Informations pratiques
Gonfreville-l’Orcher
Théâtre La Frit Rencontre…
Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2027-02-20
Date(s) :
2026-10-17 2026-11-07 2026-12-12 2027-01-16 2027-02-20 2027-04-14 2027-04-17 2027-05-16
Depuis plus de trente ans, la Frit fait vivre les matchs d’improvisation théâtrale sur scène en opposant son équipe à des improvisateurs venus de toute la France, et parfois même de l’étranger. Sans texte ni répétition, les comédiens inventent en direct des histoires drôles, surprenantes ou décalées, pour des spectacles toujours uniques.
Le match d’improvisation s’inspire de l’univers sportif deux équipes, un arbitre, des thèmes découverts sur le moment et quelques secondes pour créer des scènes originales sous les yeux du public. Tout peut arriver, et c’est ce qui rend chaque soirée aussi vivante qu’imprévisible.
Le public joue lui aussi un rôle essentiel il vote pour ses improvisations préférées et peut lancer des chaussons pour contester les décisions de l’arbitre. Dans une ambiance festives et conviviale, les matchs de la Frit garantissent rires, surprises et très bon moments à partager.
Durée 1h15
Tout public
Réservation obligatoire .
Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 16 54
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English : Théâtre La Frit Rencontre…
L’événement Théâtre La Frit Rencontre… Gonfreville-l’Orcher a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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