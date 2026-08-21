Théâtre La petite boucherie du Bonheur Au café théâtre Le Off Lannemezan

Informations pratiques

Lannemezan

Théâtre La petite boucherie du Bonheur

Au café théâtre Le Off 518 rue du 8 Mai 1945 Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 20:30:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

Avec une énergie débordante, Thierry Hériteau enchaîne 12 sketchs incisifs où l’humour devient une arme pour mieux digérer le pire. Dans une mise en scène surprenante, il jongle entre personnages hauts en couleur et situations absurdes, offrant un spectacle drôle, caustique et profondément humain. Succès national avec plus de 260 représentations, cette performance unique ne laisse personne indifférent !

Plein tarif 16€ / Tarif réduit 13€. Bar ouvert 1h avant et après le spectacle.

Réservation fortement conseillée sur le site internet www.le-off.com bien par téléphone au 06 62 20 18 66

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Au café théâtre Le Off 518 rue du 8 Mai 1945 Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 62 20 18 66

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English :

With boundless energy, Thierry Hériteau delivers 12 incisive sketches in which humor becomes a weapon to help us cope with the worst. In a surprising production, he juggles colorful characters and absurd situations, delivering a show that is funny, caustic, and deeply human. A national hit with over 260 performances, this unique show leaves no one indifferent!

Full price: 16? / Reduced price: 13?. Bar open 1 hour before and after the show.

Reservations are strongly recommended on the website www.le-off.com or by phone at 06 62 20 18 66

L’événement Théâtre La petite boucherie du Bonheur Lannemezan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65