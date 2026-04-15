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Concert Rock Zone LANNEMEZAN Lannemezan

Concert Rock Zone LANNEMEZAN Lannemezan vendredi 4 septembre 2026.

Lieu : LANNEMEZAN

Adresse : 30 Rue de Peyrehitte

Ville : 65300 Lannemezan

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 4 septembre 2026

Fin : vendredi 4 septembre 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Lannemezan

Concert Rock Zone

LANNEMEZAN 30 Rue de Peyrehitte Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:30:00
fin : 2026-09-04

Date(s) :
2026-09-04

Classiques Rock des années 70′ et 80′
Renseignements et réservations au 05 62 39 91 29.
Renseignements et réservation au 05 62 39 91 29   .

LANNEMEZAN 30 Rue de Peyrehitte Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 91 29 

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English :

Rock classics from the 70s and 80s
Information and bookings on 05 62 39 91 29.

L’événement Concert Rock Zone Lannemezan a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

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