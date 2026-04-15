Concert Rock Zone LANNEMEZAN Lannemezan

Lannemezan

Concert Rock Zone

LANNEMEZAN 30 Rue de Peyrehitte Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 19:30:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

Classiques Rock des années 70′ et 80′

Renseignements et réservations au 05 62 39 91 29.

Renseignements et réservation au 05 62 39 91 29 .

LANNEMEZAN 30 Rue de Peyrehitte Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 91 29

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English :

Rock classics from the 70s and 80s

Information and bookings on 05 62 39 91 29.

L’événement Concert Rock Zone Lannemezan a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65