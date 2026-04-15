Concert Rock Zone LANNEMEZAN Lannemezan
Concert Rock Zone LANNEMEZAN Lannemezan vendredi 4 septembre 2026.
Lannemezan
Concert Rock Zone
LANNEMEZAN 30 Rue de Peyrehitte Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:30:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Classiques Rock des années 70′ et 80′
Renseignements et réservations au 05 62 39 91 29.
Renseignements et réservation au 05 62 39 91 29 .
LANNEMEZAN 30 Rue de Peyrehitte Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 91 29
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English :
Rock classics from the 70s and 80s
Information and bookings on 05 62 39 91 29.
L’événement Concert Rock Zone Lannemezan a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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