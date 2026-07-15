Informations pratiques

Boucau

Théâtre Le Bois Guilhou en partage, avec Jour de Fête Compagnie

Bois Guilhou Boucau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Jour de fête Compagnie présentera Le cercle de craie caucasien, de Brecht, avec les membres de l’atelier adulte de théâtre.

Une servante recueille un enfant abandonné pendant la guerre. Plus tard, un juge doit décider qui est sa vraie mère celle qui l’a mis au monde ou celle qui l’a élevé…

Dès 10 ans / En déambulation dans le Bois Guilhou. (Départ parking rue Politzer) / Durée 2h

Réservations obligatoires

Cette proposition s’inscrit dans le cadre du projet de coopération territoriale mené par Jour de Fête Compagnie, en partenariat avec la Ville de Boucau, le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantique .

Bois Guilhou Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 67 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Le Bois Guilhou en partage, avec Jour de Fête Compagnie

L’événement Théâtre Le Bois Guilhou en partage, avec Jour de Fête Compagnie Boucau a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Pays Basque