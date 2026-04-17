Théâtre Le Bourgeois Gentilhomme Montée Du Puech Salon-de-Provence

Salon-de-Provence

Théâtre Le Bourgeois Gentilhomme

Mercredi 8 juillet 2026 à partir de 21h30.

OUVERTURE DES PORTES 20H30. Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 40 – 40 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 21:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Retrouvez Jean-Paul Rouve, dans cette comédie baroque, dansante et chantante.

Monsieur Jourdain rêve en grand il veut devenir un gentilhomme .Quand un simple bourgeois se débat pour accéder à la haute-société et imiter la noblesse, les faux-semblants valsent, les intrigues naissent, les précepteurs défilent et les quiproquos s’enchaînent…Des Turcs s’invitent, on arrange des mariages, on dispute les voyelles et les consonnes dans une valse de perruques poudrées et de costumes flamboyants. .

Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Join Jean-Paul Rouve in this singing, dancing, baroque comedy.

L’événement Théâtre Le Bourgeois Gentilhomme Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Salon de Provence