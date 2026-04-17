Théâtre Le Bourgeois Gentilhomme Montée Du Puech Salon-de-Provence
Théâtre Le Bourgeois Gentilhomme Montée Du Puech Salon-de-Provence mercredi 8 juillet 2026.
Salon-de-Provence
Théâtre Le Bourgeois Gentilhomme
Mercredi 8 juillet 2026 à partir de 21h30.
OUVERTURE DES PORTES 20H30. Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 40 – 40 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 21:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Retrouvez Jean-Paul Rouve, dans cette comédie baroque, dansante et chantante.
Monsieur Jourdain rêve en grand il veut devenir un gentilhomme .Quand un simple bourgeois se débat pour accéder à la haute-société et imiter la noblesse, les faux-semblants valsent, les intrigues naissent, les précepteurs défilent et les quiproquos s’enchaînent…Des Turcs s’invitent, on arrange des mariages, on dispute les voyelles et les consonnes dans une valse de perruques poudrées et de costumes flamboyants. .
Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join Jean-Paul Rouve in this singing, dancing, baroque comedy.
L’événement Théâtre Le Bourgeois Gentilhomme Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Salon de Provence
À voir aussi à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Atelier Archéologie Médiathèque Salon-de-Provence 17 avril 2026
- Fête de la Fraise Hôtel de ville de Salon Salon-de-Provence 18 avril 2026
- Le Spectacle Musical Kpop Demon Hunters Espace Charles Trenet Salon-de-Provence 18 avril 2026
- Vide Grenier CIQ Michelet/Aires de la Dîmes Parc de l’École Maternelle Michelet Salon-de-Provence 19 avril 2026
- Atelier Manga Médiathèque Salon-de-Provence 21 avril 2026