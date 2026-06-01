Théâtre Le Dernier cowboy Cie Les Saltimbanques à Montaudin Montaudin vendredi 26 juin 2026.

Montaudin

Théâtre Le Dernier cowboy Cie Les Saltimbanques à Montaudin

12 Rue de la Rabine Montaudin Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Le Farwest s’invite à Montaudin avec la troupe des Saltimbanques

La troupe les Saltimbanques de Montaudin vous présente sa nouvelle comédie Le Dernier Cowboy , une création originale à découvrir sans tarder !

Pas de réservation

Les places peuvent être récupérées le jour même sur place avant la représentation.

Venez nombreux ! .

12 Rue de la Rabine Montaudin 53220 Mayenne Pays de la Loire

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English :

The Wild West Comes to %E0 Montaudin with the Saltimbanques Troupe

L’événement Théâtre Le Dernier cowboy Cie Les Saltimbanques à Montaudin Montaudin a été mis à jour le 2026-06-17 par Bocage Mayennais Tourisme