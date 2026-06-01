Théâtre Le Dernier cowboy Cie Les Saltimbanques à Montaudin Montaudin
Théâtre Le Dernier cowboy Cie Les Saltimbanques à Montaudin Montaudin vendredi 26 juin 2026.
Montaudin
Théâtre Le Dernier cowboy Cie Les Saltimbanques à Montaudin
12 Rue de la Rabine Montaudin Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Le Farwest s’invite à Montaudin avec la troupe des Saltimbanques
La troupe les Saltimbanques de Montaudin vous présente sa nouvelle comédie Le Dernier Cowboy , une création originale à découvrir sans tarder !
Pas de réservation
Les places peuvent être récupérées le jour même sur place avant la représentation.
Venez nombreux ! .
12 Rue de la Rabine Montaudin 53220 Mayenne Pays de la Loire
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English :
The Wild West Comes to %E0 Montaudin with the Saltimbanques Troupe
L’événement Théâtre Le Dernier cowboy Cie Les Saltimbanques à Montaudin Montaudin a été mis à jour le 2026-06-17 par Bocage Mayennais Tourisme