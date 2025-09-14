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Théâtre Le Dôme, Théâtre Le Dôme, Saumur

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre Le Dôme · Saumur

Théâtre Le Dôme, Théâtre Le Dôme, Saumur

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Théâtre Le Dôme
Adresse
Place de la Bilange, 49400 Saumur, France
Ville
49400 Saumur
Département
Maine-et-Loire

Théâtre Le Dôme 19 et 20 septembre Théâtre Le Dôme Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le théâtre est construit par Charles Joly-Leterme au 19e siècle dans le style néoclassique.
Parcours libre avec visite de la salle à l’italienne, du grand foyer et de la terrasse panoramique.
Explication de la salle à l’italienne en présence d’un médiateur culturel.

Théâtre Le Dôme Place de la Bilange, 49400 Saumur, France Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire 0253935005 http://saisonculturelle.agglo-saumur.fr Construit par l’architecte Charles Joly-Leterme au XIXe siècle, le théâtre Le Dôme est un bâtiment incontournable du paysage urbain saumurois. Découverte des principaux espaces intérieurs : la salle à l’italienne, le Grand Foyer et la terrasse panoramique.
Le théâtre est construit par Charles Joly-Leterme au 19e siècle dans le style néoclassique.

© Clara Lebeau

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