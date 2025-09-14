Théâtre Le Dôme, Théâtre Le Dôme, Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre Le Dôme · Saumur
Informations pratiques
Théâtre Le Dôme 19 et 20 septembre Théâtre Le Dôme Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Le théâtre est construit par Charles Joly-Leterme au 19e siècle dans le style néoclassique.
Parcours libre avec visite de la salle à l’italienne, du grand foyer et de la terrasse panoramique.
Explication de la salle à l’italienne en présence d’un médiateur culturel.
Théâtre Le Dôme Place de la Bilange, 49400 Saumur, France Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire 0253935005 http://saisonculturelle.agglo-saumur.fr Construit par l’architecte Charles Joly-Leterme au XIXe siècle, le théâtre Le Dôme est un bâtiment incontournable du paysage urbain saumurois. Découverte des principaux espaces intérieurs : la salle à l’italienne, le Grand Foyer et la terrasse panoramique.
Le théâtre est construit par Charles Joly-Leterme au 19e siècle dans le style néoclassique.
© Clara Lebeau
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