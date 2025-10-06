Théâtre > Le Lac des Cygnes Saint-Lô

Théâtre > Le Lac des Cygnes

Rue Octave Feuillet Saint-Lô Manche

Début : 2026-03-10 20:30:00

2026-03-10

Rendez-vous au théâtre de Saint-Lô le 10 mars prochain pour le spectacle LE LAC DES CYGNES CIE L’ÉOLIENNE.

Le Lac des cygnes, de la compagnie L’Éolienne, un cirque chorégraphié en noir et blanc, entre ombre et lumière. Un ballet revisité, presque sauvage. Sur la musique de Tchaïkovski, réarrangée par Florence Caillon, cinq artistes, entre cirque et danse, forment une étonnante communauté de cygnes. Entre illusion amoureuse et reconnaissance de l’autre, ce ballet mythique s’offre une version circassienne et contemporaine riche d’une grande nouveauté de mouvement. À la fois compositrice de musique de films et initiatrice d’un cirque chorégraphié, Florence Caillon invite à replonger dans l’imaginaire de ce ballet en resserrant encore plus précisément les liens entre cirque, chorégraphie et musique. Solos, duos, trios, mouvements de groupes, s’inspirent alternativement du comportement animal et humain, et explore les liens qui unissent les êtres vivants et fondent leurs relations. Ce lac, métaphore de notre monde en plus petit, raconte la fragilité de la vie et rappelle notre interdépendance avec le monde du vivant dans son ensemble.

Dès 7 ans 20h30 Durée 1h15. .

