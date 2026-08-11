Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Théâtre Le portrait de Dorian Gray

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif réduit

+ de 65 ans, chômeur, étudiant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02 21:45:00

Date(s) :

2026-10-02

Dorian Gray, jeune dandy d’une beauté exceptionnelle, voit son existence bouleversée lorsqu’il formule le vœu insensé de rester éternellement jeune. Dès lors, son portrait vieillira à sa place et portera les marques de ses péchés.

.

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17 culture@chamonix.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dorian Gray, a young dandy of exceptional beauty, sees his life turned upside down when he makes the reckless wish to remain eternally young. From then on, his portrait will age in his place and bear the marks of his sins.

L’événement Théâtre Le portrait de Dorian Gray Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc