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AGENDA · Chamonix-Mont-Blanc

Théâtre Le portrait de Dorian Gray Chamonix-Mont-Blanc

vendredi 2 octobre 2026 · Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Espace Michel Croz -EMC2
Ville
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Département
Haute-Savoie
Tarif
22 22 22 Tarif réduit + de 65 ans, chômeur, étudiant

Chamonix-Mont-Blanc

Théâtre Le portrait de Dorian Gray

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif réduit
+ de 65 ans, chômeur, étudiant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02 21:45:00

Date(s) :
2026-10-02

Dorian Gray, jeune dandy d’une beauté exceptionnelle, voit son existence bouleversée lorsqu’il formule le vœu insensé de rester éternellement jeune. Dès lors, son portrait vieillira à sa place et portera les marques de ses péchés.
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Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17  culture@chamonix.fr

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English :

Dorian Gray, a young dandy of exceptional beauty, sees his life turned upside down when he makes the reckless wish to remain eternally young. From then on, his portrait will age in his place and bear the marks of his sins.

L’événement Théâtre Le portrait de Dorian Gray Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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