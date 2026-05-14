Théâtre Le système Ribadier et Noces de sang Rue Amiral Courbet Saint-Astier
Théâtre Le système Ribadier et Noces de sang Rue Amiral Courbet Saint-Astier vendredi 26 juin 2026.
Saint-Astier
Théâtre Le système Ribadier et Noces de sang
Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Théâtre adultes débutants avec Le système Ribadier de Georges Feydeau ; suivi par les grands ados avec Noces de sang de Federico Garcia Lorca.
20h-23h, Centre culturel.
8€/pers, gratuit 12 ans.
Atelier Rouge Théatre 06 38 25 09 88
Théâtre adultes débutants avec Le système Ribadier de Georges Feydeau ; suivi par les grands ados avec Noces de sang de Federico Garcia Lorca.
20h-23h, Centre culturel.
8€/pers, gratuit 12 ans.
Atelier Rouge Théatre 06 38 25 09 88 .
Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 25 09 88
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English :
Adult theater for beginners with Le système Ribadier by Georges Feydeau; followed by older teens with Noces de sang by Federico Garcia Lorca.
8-11pm, Centre culturel.
8/person, free for children under 12.
Atelier Rouge Théatre 06 38 25 09 88
L’événement Théâtre Le système Ribadier et Noces de sang Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-12 par Vallée de l’Isle en Périgord
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