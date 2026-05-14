Théâtre Le système Ribadier et Noces de sang Rue Amiral Courbet Saint-Astier

Saint-Astier

Théâtre Le système Ribadier et Noces de sang

Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Théâtre adultes débutants avec Le système Ribadier de Georges Feydeau ; suivi par les grands ados avec Noces de sang de Federico Garcia Lorca.

20h-23h, Centre culturel.

8€/pers, gratuit 12 ans.

Atelier Rouge Théatre 06 38 25 09 88

Théâtre adultes débutants avec Le système Ribadier de Georges Feydeau ; suivi par les grands ados avec Noces de sang de Federico Garcia Lorca.

20h-23h, Centre culturel.

8€/pers, gratuit 12 ans.

Atelier Rouge Théatre 06 38 25 09 88 .

Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 25 09 88

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English :

Adult theater for beginners with Le système Ribadier by Georges Feydeau; followed by older teens with Noces de sang by Federico Garcia Lorca.

8-11pm, Centre culturel.

8/person, free for children under 12.

Atelier Rouge Théatre 06 38 25 09 88

L’événement Théâtre Le système Ribadier et Noces de sang Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-12 par Vallée de l’Isle en Périgord