Auger-Saint-Vincent

[Théâtre] Le temps d’une triple croche

160 Ruelle de la Fontaine de l’Orme Auger-Saint-Vincent Oise

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Le temps d’une triple-croche , spectacle écrit par Ariane Dumont Lewi et interprété par Charlotte Ruby et Barbara Chaulet, deux jeunes virtuoses de la musique qui nous racontent le temps de l’apprentissage (pas toujours facile), mais aussi l’approche du sublime, de l’exigence que leur réserve la musique dite classique. L’une est violoniste, l’autre violoncelliste et toutes deux chantent.

Vous êtes invités à venir écouter ces deux artistes et, si vous avez des enfants qui eux-mêmes suivent des cours, venez avec eux, c’est un spectacle qui est fait pour ces jeunes à partir de 9/10 ans et dans lequel ils se reconnaîtront sans aucun doute.

Marie-Catherine Conti, directrice artistique de L’Atelier des arts

****************************

L’Atelier des arts (association loi 1901)

en partenariat avec L’Art en chemin, présente

Le temps d’une triple-croche

Un spectacle musical interprété par Charlotte RUBY et Barbara CHAULET

Texte et mise en scène d’Ariane DUMONT-LEWI

Samedi 27 juin à 20h00

Dimanche 28 juin à 16h00

à La Grange d’Auger-Saint-Vincent

160 Ruelle de la Fontaine de l’Orme

60800 AUGER-SAINT-VINCENT

Durée 1h10

️ Entrée 17,00 €

Information et billetterie

https://atelierdesarts.weebly.com/le-temps-dune-triple-croche-27-28-juin-2026.html

Le temps d’une triple-croche , spectacle écrit par Ariane Dumont Lewi et interprété par Charlotte Ruby et Barbara Chaulet, deux jeunes virtuoses de la musique qui nous racontent le temps de l’apprentissage (pas toujours facile), mais aussi l’approche du sublime, de l’exigence que leur réserve la musique dite classique. L’une est violoniste, l’autre violoncelliste et toutes deux chantent.

Vous êtes invités à venir écouter ces deux artistes et, si vous avez des enfants qui eux-mêmes suivent des cours, venez avec eux, c’est un spectacle qui est fait pour ces jeunes à partir de 9/10 ans et dans lequel ils se reconnaîtront sans aucun doute.

Marie-Catherine Conti, directrice artistique de L’Atelier des arts

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L’Atelier des arts (association loi 1901)

en partenariat avec L’Art en chemin, présente

Le temps d’une triple-croche

Un spectacle musical interprété par Charlotte RUBY et Barbara CHAULET

Texte et mise en scène d’Ariane DUMONT-LEWI

Samedi 27 juin à 20h00

Dimanche 28 juin à 16h00

à La Grange d’Auger-Saint-Vincent

160 Ruelle de la Fontaine de l’Orme

60800 AUGER-SAINT-VINCENT

Durée 1h10

️ Entrée 17,00 €

Information et billetterie

https://atelierdesarts.weebly.com/le-temps-dune-triple-croche-27-28-juin-2026.html .

160 Ruelle de la Fontaine de l’Orme Auger-Saint-Vincent 60800 Oise Hauts-de-France

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English :

? Le temps d?une triple-croche , a show written by Ariane Dumont Lewi and performed by Charlotte Ruby and Barbara Chaulet, two young musical virtuosos who tell us the story of their apprenticeship (not always easy), but also of their approach to the sublime and the demanding nature of classical music. One is a violinist, the other a cellist, and both sing.

You are invited to come and listen to these two artists, and if you have children who are themselves taking lessons, come and join them. This is a show for youngsters aged 9/10 and upwards, in which they will undoubtedly recognize themselves.

Marie-Catherine Conti, artistic director of L?Atelier des arts

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L’Atelier des arts (association loi 1901)

in partnership with L’Art en chemin, presents

Le temps d’une triple-croche

A musical show performed by Charlotte RUBY and Barbara CHAULET

Written and directed by Ariane DUMONT-LEWI

? Saturday June 27 at 8:00 pm

? Sunday June 28 at 4:00 pm

? at La Grange d’Auger-Saint-Vincent

160 Ruelle de la Fontaine de l’Orme

60800 AUGER-SAINT-VINCENT

? Duration: 1h10

?? Price: 17.00 ?

Information and tickets

https://atelierdesarts.weebly.com/le-temps-dune-triple-croche-27-28-juin-2026.html

L’événement [Théâtre] Le temps d’une triple croche Auger-Saint-Vincent a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays de Valois