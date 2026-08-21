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AGENDA · Caulnes

Théâtre L’envie Caulnes

jeudi 1 avril 2027 · Caulnes

Informations pratiques

Début
jeudi 1 avril 2027
Fin
jeudi 1 avril 2027
Heure de début
20:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
22350 Caulnes
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Caulnes

Théâtre L’envie

Salle des fêtes Caulnes Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-01 20:30:00
fin : 2027-04-01 21:40:00

Date(s) :
2027-04-01

L’envie
Compagnie Le Grand Ô

Cirque, danse, musique et théâtre… L’envie bouscule et caresse ! Bienvenue au coin du feu, avec un bon thé à la menthe, pour une veillée douce, engagée et bienheureuse. Une expérience à la fois intime et collective, où l’on réfléchit, où l’on rit et où on n’oublie jamais de rêver. Ici, pas de tribune on vous invite dans un espace chaleureux où corps et idées se sentent libres de s’exprimer. Une expérience à la fois intime et collective, où l’on réfléchit, où l’on rit et on n’oublie jamais de rêver. Parce que la démocratie, ça se palpe et ça se savoure…

Billetterie à venir   .

Salle des fêtes Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 14 27 

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English :

L’événement Théâtre L’envie Caulnes a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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