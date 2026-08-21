Théâtre L’envie Caulnes
jeudi 1 avril 2027 · Caulnes
Informations pratiques
Caulnes
Théâtre L’envie
Salle des fêtes Caulnes Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-01 20:30:00
fin : 2027-04-01 21:40:00
Date(s) :
2027-04-01
L’envie
Compagnie Le Grand Ô
Cirque, danse, musique et théâtre… L’envie bouscule et caresse ! Bienvenue au coin du feu, avec un bon thé à la menthe, pour une veillée douce, engagée et bienheureuse. Une expérience à la fois intime et collective, où l’on réfléchit, où l’on rit et où on n’oublie jamais de rêver. Ici, pas de tribune on vous invite dans un espace chaleureux où corps et idées se sentent libres de s’exprimer. Une expérience à la fois intime et collective, où l’on réfléchit, où l’on rit et on n’oublie jamais de rêver. Parce que la démocratie, ça se palpe et ça se savoure…
Billetterie à venir .
Salle des fêtes Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 14 27
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English :
L’événement Théâtre L’envie Caulnes a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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