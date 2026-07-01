Théâtre Les 4 saisons de mes 5 ans par la Cie ôRageuse Théâtre de la Fabrick Millau
mardi 28 juillet 2026 · Théâtre de la Fabrick · Millau
Informations pratiques
Millau
Théâtre Les 4 saisons de mes 5 ans par la Cie ôRageuse
Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau Aveyron
Tarif : 6 – 6 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Dans le cadre du festival La Fabrick des Z’enfants
Nouchka, 5 ans, décide de devenir gardienne des souvenirs lorsque son grand père est touché par la maladie d’Alzheimer. Résolue à tout mémoriser pour tout lui raconter, elle nous embarque dans son univers vibrant, à travers les saisons et les voyages qui marquent son année suite à la séparation de ses parents.
Ce récit poétique, à la fois initiatique et sensoriel, mêle émotions, souvenirs et imaginations dans une composition où les mots, les musiques et les images se répondent pour donner vie à son monde !
Les 4 saisons de mes 5 ans ouvre une porte vers l’enfance, ses rêves et son imaginaire et par là-même, nous permet de (re)tisser des liens avec nous-mêmes et les enfants qui nous entourent.
Texte et Mise en scène de Sarah Carlini
Assistante à la mise en scène Élouane Beduneau
Avec Sarah Carlini, Victor Pol et Guilhem Artières
Composition musicale Victor Pol et Guilhem Artières
Décors et costumes Corinne Bodu
Création Lulmière Mélanie Roux
Illustration Roxane Tastrelli
A partir de 5 ans
Durée 50 minutes
CLIQUER ICI POUR RESERVER .
Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 08 96 cie.ephemere@wanadoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the La Fabrick des Z’enfants festival
L’événement Théâtre Les 4 saisons de mes 5 ans par la Cie ôRageuse Millau a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Millau (Aveyron)
- l’Ultraveyronnaise Millau 11 juillet 2026
- Millau Jazz Festival 2026 Millau 15 juillet 2026
- Soirée Vendredi 17 juillet| 3 Concerts Duo Brady | La vie d’après (19h) + Léa Maria Fries (21h) + Vincent Peirani Quintet Living Being IV (22h30) Duo Brady | La vie d’après- Millau Jazz Festival Millau 17 juillet 2026
- Fuite(s) pour Flûte(s) Millau Jazz Festival 2026 Millau 17 juillet 2026
- 55 ème Bourse internationale aux minéraux et fossiles avenue Charles de Gaulle Millau 17 juillet 2026