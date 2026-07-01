Théâtre Les 4 saisons de mes 5 ans par la Cie ôRageuse Théâtre de la Fabrick Millau

Informations pratiques

Millau

Théâtre Les 4 saisons de mes 5 ans par la Cie ôRageuse

Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau Aveyron

Tarif : 6 – 6 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Dans le cadre du festival La Fabrick des Z’enfants

Nouchka, 5 ans, décide de devenir gardienne des souvenirs lorsque son grand père est touché par la maladie d’Alzheimer. Résolue à tout mémoriser pour tout lui raconter, elle nous embarque dans son univers vibrant, à travers les saisons et les voyages qui marquent son année suite à la séparation de ses parents.

Ce récit poétique, à la fois initiatique et sensoriel, mêle émotions, souvenirs et imaginations dans une composition où les mots, les musiques et les images se répondent pour donner vie à son monde !

Les 4 saisons de mes 5 ans ouvre une porte vers l’enfance, ses rêves et son imaginaire et par là-même, nous permet de (re)tisser des liens avec nous-mêmes et les enfants qui nous entourent.

Texte et Mise en scène de Sarah Carlini

Assistante à la mise en scène Élouane Beduneau

Avec Sarah Carlini, Victor Pol et Guilhem Artières

Composition musicale Victor Pol et Guilhem Artières

Décors et costumes Corinne Bodu

Création Lulmière Mélanie Roux

Illustration Roxane Tastrelli

A partir de 5 ans

Durée 50 minutes

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Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 08 96 cie.ephemere@wanadoo.com

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English :

As part of the La Fabrick des Z’enfants festival

L’événement Théâtre Les 4 saisons de mes 5 ans par la Cie ôRageuse Millau a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)