Théâtre Les colocs Salle des fêtes Touques

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Depuis 20 ans à l’affiche, cette comédie met en scène 3 boulets attendrissants… Robert, un glandeur de premier choix et Jano, un benêt timide, sont montés sur la capitale pour devenir comédiens… Fauchés, ces loosers à l’accent chantant cherchent une coloc, et plus si affinités… Mais, surprise ! C’est Jean-Phil qui débarque, un Parisien arrivant tout droit du Marais… Ces 2 amis méridionaux se sont préparés à tout sauf à ça !

Quiproquos, surprises et crises de nerfs… Tous les ingrédients du café-théâtre de boulevard sont réunis dans cette comédie, écrite par les inventeurs du genre.

Une comédie de Robert Punzano, Jean Heredia et Patrick Hernandez.

Par la Compagnie Faites du bruit

Mise en scène Robert Punzano

Distribution Jonathan Alix, Maxime Eberschweiler, Quentin Lacarduner .

Théâtre Les colocs

Gégé, Marcel and J-P are boarders at the Résidence des chanvres.

Their daily life is punctuated by ancestral discussions, liquefied meals and the setbacks of each.

The animation of the day concerns an initiation to RAP… It is sure that the RAP will take a blow!

