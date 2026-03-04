Théâtre Les fables de la fontaine Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence

Théâtre Les fables de la fontaine

Jeudi 30 avril 2026 de 19h à 20h30. Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 27 EUR

Eh bien ! Dansez maintenant !

Vladimir Cosma (Le Grand Blond avec une chaussure noire, La Boum, Rabbi Jacob…) et Vincent Beer-Demander revisitent les Fables de La Fontaine dans un spectacle musical plein d’humour et de poésie.



Porté par le récitant Bruno Putzulu et le quintette Nov’Mandolin, ce “bal des bêtes“ nous plonge, en musique, dans l’univers éternel des fables. Un moment tout public, vif et enchanteur, entre théâtre et concert.



TARIF DE 12€ À 27€



La réservation des places est aussi disponible par téléphone au 04 90 56 00 82 par e-mail theatre@salon-de-provence.org sur place au 67, bd Nostradamus (lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h). .

Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

