Bouches-du-Rhône en Paysages Salon-de-Provence, au Clair des Fontaines Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône en Paysages Salon-de-Provence, au Clair des Fontaines Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône vendredi 1 août 2025.

Bouches-du-Rhône en Paysages Salon-de-Provence, au Clair des Fontaines

Bouches-du-Rhône en Paysages Salon-de-Provence, au Clair des Fontaines Parking de l’Empéri 13300 Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 40 Distance : 1500.0 Tarif :

Le sentier Au clair des fontaines vous emmène de fontaine en fontaine, entre centre-ville et rues piétonnes, en passant par les parcs. Profitez de ces oasis en ville, témoins du patrimoine typique Salonais.

+33 4 90 56 27 60

English :

The trail « Au clair des fontaines » (In the light of the fountains) takes you from fountain to fountain, between the city center and the pedestrian streets, passing through the parks. Enjoy these oases in the city, witnesses of the typical heritage of Salon.

Deutsch :

Der Pfad « Au clair des fontaines » führt Sie von Brunnen zu Brunnen, zwischen Stadtzentrum und Fußgängerzonen, vorbei an den Parks. Genießen Sie diese Oasen in der Stadt, die von dem typischen Erbe Salons zeugen.

Italiano :

Il percorso « Au clair des fontaines » (Alla luce delle fontane) vi porta di fontana in fontana, tra il centro della città e le vie pedonali, passando per i parchi. Godetevi queste oasi in città, testimoni del patrimonio tipico di Salon.

Español :

El recorrido « Au clair des fontaines » (A la luz de las fuentes) le lleva de fuente en fuente, entre el centro de la ciudad y las calles peatonales, pasando por los parques. Disfrute de estos oasis en la ciudad, testigos del patrimonio típico de Salon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-02-24 par Provence Tourisme