Atelier Manga Médiathèque Salon-de-Provence
Atelier Manga Médiathèque Salon-de-Provence mardi 24 février 2026.
Atelier Manga
Mardi 24 février 2026 de 16h à 17h. Médiathèque Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2026-02-24 16:00:00
fin : 2026-02-24 17:00:00
2026-02-24
L’illustratrice Romane Caille propose un atelier d’initiation au manga.
Dès 8 ans.
Inscriptions au 04 90 56 74 16 .
Médiathèque Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 74 16 bibliotheque@salon-de-provence.org
English :
Illustrator Romane Caille offers an introductory manga workshop.
L’événement Atelier Manga Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme de Salon de Provence