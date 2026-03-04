Concert Sébastien Joulie 5tet LOADED Salon de Musique Salon-de-Provence

Concert Sébastien Joulie 5tet LOADED

Mardi 28 avril 2026 de 20h à 22h30. Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 12 EUR

Début : 2026-04-28 20:00:00

fin : 2026-04-28 22:30:00

2026-04-28

Figure de proue du jazz dans la région Rhône-Alpes,Sébastien Joulie perpétue la tradition du post-bop jazz à la guitare, de Jim Hall à Grant Green en passant par Peter Bernstein, avec qui il a étudié à New York.

20h00 Première partie Atelier de l’IMFP encadré par Philippe Petrucciani



Romain Grosso Batterie

Salem Ourhani Contrebasse

Leila Boumendjel Piano

Catherine Parmentier Trompette

Antoine Depaulis Sax

Chantal Mocca Chant

Danielle Jan Chant



Restauration possible dès 19h



21h00 Sébastien Joulie Group LOADED



Compositeur et arrangeur, il a déjà publié trois albums sous son nom. Avec le Sébastien Joulie Group , créé il y a plus de 10 ans, il pratique un jazz ancré dans sa partie organique et militante qui revendique un certain héritage musical tout en puisant aussi son inspiration dans le son et l’esprit de certains musiciens contemporains. Le SJG propose une musique moderne hissant haut l’étendard de l’improvisation, défendant une écriture personnelle soucieuse de l’évolution perpétuelle d’un son collectif. Symbole de la volonté de construire ensemble, le nouvel album LOADED est le premier dans lequel se retrouvent des compositions de chacun. C’est une célébration de la vie où la musique jouée est là pour éclairer l’âme et réchauffer les cœurs. Ce quatrième album sort sur le prestigieux label Fresh Sound Records. Il réunit Sébastien Joulie à la guitare, Stephan Moutot au saxophone ténor, Benoît Thévenot aux claviers et piano, Michel Molines à la contrebasse et Charles Clayette à la batterie.

Le jeu de Sébastien est à la fois cool et complexe, chaque accord, chaque voicing, chaque ligne mélodique étant parfaitement adapté à ses idées musicales. Il affiche un mélange unique d’intellect et d’émotion, montrant que sa fluidité réside autant dans son esprit que dans ses doigts. L’album est rempli de mélodies rythmiques puissantes, entrelacées de diverses couleurs et expressions musicales individuelles, le tout présenté dans un style contemporain. L’œuvre est riche harmoniquement, avec un sens aigu de l’équilibre et de l’ordre . Jordi Pujol, directeur de Fresh Sound Records



Sébastien Joulie est un guitariste et compositeur extraordinaire avec une voix bien à lui…Son jeu est lyrique et mélodique…Ses compositions révèlent un style profondément personnel ainsi qu’un grand talent et une maîtrise dans la création de bases solides pour l’improvisation. Je recommande vivement cet album et j’ai hâte d’entendre d’autres sons de Sébastien à l’avenir! Peter Bernstein, guitariste







Sébastien JOULIE Guitare

Stephan MOUTOT Saxophone ténor

Benoît THEVENOT Piano, claviers

Michel MOLINES: Contrebasse

Charles CLAYETTE Batterie .

Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A leading figure in jazz in the Rhône-Alpes region, Sébastien Joulie perpetuates the tradition of post-bop jazz on guitar, from Jim Hall to Grant Green, via Peter Bernstein, with whom he studied in New York.

