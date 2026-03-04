Conférence Les monuments historiques Maison de la Vie associative MVA Salon-de-Provence

Conférence Les monuments historiques

Mercredi 29 avril 2026 de 18h à 20h. Maison de la Vie associative MVA 55 rue André Marie Ampère Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-29 18:00:00

fin : 2026-04-29 20:00:00

L’Université Populaire du Pays salonais invite Jean-Marc Moriceau, professeur émérite d’histoire à l’université de Caen, pour présenter son ouvrage Nicolas Delacour le pouvoir au village au cœur du XVIIème.

Entrée libre Renseignements christophe.jenta@wanadoo.fr .

Maison de la Vie associative MVA 55 rue André Marie Ampère Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur christophe.jenta@wanadoo.fr

English :

The Université Populaire du Pays salonais invites Jean-Marc Moriceau, Professor Emeritus of History at the University of Caen, to present his book Nicolas Delacour: le pouvoir au village au c?ur du XVIIème.

