Théâtre Les filles aux mains jaunes Saint-Marcel
Théâtre Les filles aux mains jaunes Saint-Marcel samedi 2 mai 2026.
Saint-Marcel
Théâtre Les filles aux mains jaunes
Salle du Virolet Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:30:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-09
Nous sommes pendant la première guerre mondiale. Les hommes sont sur le front. Mais que deviennent les femmes ? Nous allons suivre le parcours de 4 d’entre elles, devenues par la force des choses ouvrières dans une usine d’armement. Une histoire de droit des femmes, de conditions de vie, d’amitié mais surtout de solidarité. .
Salle du Virolet Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 7 67 24 08 30 theatredudrakkar@gmail.com
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English : Théâtre Les filles aux mains jaunes
L’événement Théâtre Les filles aux mains jaunes Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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