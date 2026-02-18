Saint-Marcel

Théâtre Les filles aux mains jaunes

Salle du Virolet Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-09

Nous sommes pendant la première guerre mondiale. Les hommes sont sur le front. Mais que deviennent les femmes ? Nous allons suivre le parcours de 4 d’entre elles, devenues par la force des choses ouvrières dans une usine d’armement. Une histoire de droit des femmes, de conditions de vie, d’amitié mais surtout de solidarité. .

Salle du Virolet Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 7 67 24 08 30 theatredudrakkar@gmail.com

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English : Théâtre Les filles aux mains jaunes

L’événement Théâtre Les filles aux mains jaunes Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération