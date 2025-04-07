Neuf-Brisach

Théâtre les Juste à temps

Neuf-Brisach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

L’épopée de Jeanne d’Arc-en-ciel, de Jean-Pierre Duru. La princesse Amélie a disparu, on fait alors appel à la Chevaleresse Jeanne d’Arc-en-ciel, connu pour ses exploits héroïques afin de la retrouver. Accompagnée d’un troubadour qui narre ses aventures, elle va découvrir le monde et la forêt magique. .

Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 91 64 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre les Juste à temps Neuf-Brisach a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach