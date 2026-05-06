Théâtre Les Midinettes Rue Charles Bontemps Jussey
Théâtre Les Midinettes Rue Charles Bontemps Jussey mardi 9 juin 2026.
Jussey
Théâtre Les Midinettes
Rue Charles Bontemps Parvis de l’église Jussey Haute-Saône
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 20:00:00
fin : 2026-06-09 21:15:00
Date(s) :
2026-06-09
L’usine Marilou ferme: 200 couturières perdent tout !
Mais Cécile, Leila, Peggy, Jennifer et Yolande ne baissent pas les bras. Elles occupent leur usine pendant 30 jours durant et se battent contre le patronat.
Cette pièce drôle et touchante raconte leur révolte, leurs histoires intimes, leur force collective. Elle résonne particulièrement dans notre monde actuel.
Un spectacle généreux qui prouve qu’on peut défendre sa dignité avec le sourire.
De Jacques Hadjaje. Mise en scène: Camille de la Guillonnnière. Théâtre régional des Pays de la Loire
Cette pièce de théâtre vous est proposée dans le cadre du dispositif hors les murs du théâtre Edwige Feuillère. .
Rue Charles Bontemps Parvis de l’église Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 40 66 billeterie@theatre-edwige-feuillere.fr
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English : Théâtre Les Midinettes
L’événement Théâtre Les Midinettes Jussey a été mis à jour le 2026-05-06 par JUSSEY TOURISME
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