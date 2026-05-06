Théâtre Les Midinettes Rue Charles Bontemps Jussey

Jussey

Théâtre Les Midinettes

Rue Charles Bontemps Parvis de l’église Jussey Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 20:00:00

fin : 2026-06-09 21:15:00

Date(s) :

2026-06-09

L’usine Marilou ferme: 200 couturières perdent tout !

Mais Cécile, Leila, Peggy, Jennifer et Yolande ne baissent pas les bras. Elles occupent leur usine pendant 30 jours durant et se battent contre le patronat.

Cette pièce drôle et touchante raconte leur révolte, leurs histoires intimes, leur force collective. Elle résonne particulièrement dans notre monde actuel.

Un spectacle généreux qui prouve qu’on peut défendre sa dignité avec le sourire.

De Jacques Hadjaje. Mise en scène: Camille de la Guillonnnière. Théâtre régional des Pays de la Loire

Cette pièce de théâtre vous est proposée dans le cadre du dispositif hors les murs du théâtre Edwige Feuillère. .

Rue Charles Bontemps Parvis de l’église Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 40 66 billeterie@theatre-edwige-feuillere.fr

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English : Théâtre Les Midinettes

L’événement Théâtre Les Midinettes Jussey a été mis à jour le 2026-05-06 par JUSSEY TOURISME