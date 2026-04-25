Jussey

Sortie nature Contes et légendes d’oiseau

Jussey Haute-Saône

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 08:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Pablo Behague de Sous le feuillage des âges vous propose une sortie nature à la découverte des oiseaux et de leur imaginaire identification par la vue et l’écoute, mythes, légendes et croyances…

Place limitée, inscription obligatoire.

Tarifs: 5€ par adulte, 2.50€ pour les de 12 ans et gratuit pour les de 4 ans. .

Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 21 42 contact@jussey-tourisme.com

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English : Sortie nature Contes et légendes d’oiseau

L’événement Sortie nature Contes et légendes d’oiseau Jussey a été mis à jour le 2026-02-26 par JUSSEY TOURISME