Sortie nature Contes et légendes d’oiseau Jussey
Sortie nature Contes et légendes d’oiseau Jussey samedi 13 juin 2026.
Jussey
Sortie nature Contes et légendes d’oiseau
Jussey Haute-Saône
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 08:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Pablo Behague de Sous le feuillage des âges vous propose une sortie nature à la découverte des oiseaux et de leur imaginaire identification par la vue et l’écoute, mythes, légendes et croyances…
Place limitée, inscription obligatoire.
Tarifs: 5€ par adulte, 2.50€ pour les de 12 ans et gratuit pour les de 4 ans. .
Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 21 42 contact@jussey-tourisme.com
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English : Sortie nature Contes et légendes d’oiseau
L’événement Sortie nature Contes et légendes d’oiseau Jussey a été mis à jour le 2026-02-26 par JUSSEY TOURISME
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