Mercredi à la ferme Ferme de l’Arc en Ciel Jussey
Mercredi à la ferme Ferme de l’Arc en Ciel Jussey mercredi 8 juillet 2026.
Jussey
Mercredi à la ferme
Ferme de l’Arc en Ciel 78 Rue Charles Bontemps Jussey Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-08-05 16:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Visite aux animaux, balade en calèche avec Barnabé l’âne, goûter avec les yaourts de la ferme, barbe à papa. L’après midi parfaite pour les enfants !
Uniquement les mercredis après midi des vacances d’été de 14h30 à 16h00.
Tarifs 5€/adulte et 8€/enfant .
Ferme de l’Arc en Ciel 78 Rue Charles Bontemps Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 73 25 47
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English : Mercredi à la ferme
L’événement Mercredi à la ferme Jussey a été mis à jour le 2026-06-23 par JUSSEY TOURISME
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