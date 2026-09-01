Théâtre L’invité surprise Back Step Théâtre Vichy

Informations pratiques

Vichy

Théâtre L’invité surprise

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif réduit

Curiste, demandeur d’emploi, CE Partenaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13

Tout allait bien jusqu’à c’que Noël se passe un 24 août

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Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84 contact@vichydestinations.fr

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English :

Everything was going fine until something happened on August 24

L’événement Théâtre L’invité surprise Vichy a été mis à jour le 2026-09-02 par Vichy Destinations