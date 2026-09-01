Théâtre L’invité surprise Back Step Théâtre Vichy
vendredi 11 septembre 2026 · Back Step Théâtre · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Théâtre L’invité surprise
Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Tarif réduit
Curiste, demandeur d’emploi, CE Partenaire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13
Tout allait bien jusqu’à c’que Noël se passe un 24 août
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Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84 contact@vichydestinations.fr
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L’événement Théâtre L’invité surprise Vichy a été mis à jour le 2026-09-02 par Vichy Destinations
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