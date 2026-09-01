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AGENDA · Vichy

Théâtre L’invité surprise Back Step Théâtre Vichy

vendredi 11 septembre 2026 · Back Step Théâtre · Vichy

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Back Step Théâtre
Adresse
18 boulevard des Graves
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
17 17 17 Tarif réduit Curiste, demandeur d'emploi, CE Partenaire

Vichy

Théâtre L’invité surprise

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif réduit
Curiste, demandeur d’emploi, CE Partenaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13

Tout allait bien jusqu’à c’que Noël se passe un 24 août
  .

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84  contact@vichydestinations.fr

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L’événement Théâtre L’invité surprise Vichy a été mis à jour le 2026-09-02 par Vichy Destinations

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