Théâtre | Ma Quichotte L’Eden Eymet

Informations pratiques

Eymet

Théâtre | Ma Quichotte

L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-06 19:00:00

fin : 2027-03-06

Date(s) :

2027-03-06

Et si Don Quichotte était une femme ?

Au XXIème siècle, Quichotte est une femme ordinaire, ivre de livres et d’histoires d’amazones. Un jour, elle décide de devenir chevalière et de partir redresser les torts faits aux femmes.

Inspirée du mythe de Cervantès et de sa réécriture par Monique Wittig, Ma Quichotte revisite cette figure légendaire pour interroger nos récits, nos modèles et nos héritages.

Entre humour, poésie et engagement, le spectacle mêle quête intime et combat collectif, et invite à réinventer nos héros pour rêver un monde plus juste. Une odyssée utopique et résolument féminine, pour regarder le monde autrement.

Durée 45min

À partir de 12 ans

Proposé par Elles disent .

L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 10 serviceculture@eymet-dordogne.fr

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English : Théâtre | Ma Quichotte

L’événement Théâtre | Ma Quichotte Eymet a été mis à jour le 2026-07-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides