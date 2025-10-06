Théâtre > Mahamat Saint-Lô

Théâtre > Mahamat

Rue Octave Feuillet Saint-Lô Manche

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Rendez-vous au théâtre de Saint-Lô le 14 mars prochain pour le spectacle MAHAMAT CIE LA MAIN DE L’HOMME.

Comment expliquer à une mère qui s’est battue pour emmener ses enfants en France et leur donner le meilleur, que son fils arrête son métier d’ingénieur pour faire du cirque ?

À travers un solo de danse et cirque, Mahamat, né en Côte d’ivoire et ayant grandi en France, explore le tiraillement entre ses aspirations personnelles et les injonctions sociales, tout en abordant les thèmes de la dette familiale et du choc des cultures. Avec Clément Dazin à la mise en scène, le spectacle mêle texte et virtuosité corporelle, offrant une réflexion intime et universelle sur la quête de soi. Dans la continuité de Cosmos et de A.N.G.S.T., cette création s’imagine à nouveau comme un portrait d’artiste celui de l’acrobate et danseur Mahamat Fofana. En déroulant le fil de sa vie, elle aborde avec humour et délicatesse sa vision du monde. Il nous embarque dans une chorégraphie où l’émotion flirte avec la virtuosité. Une danse nécessaire, viscérale, reflétant les conflits intérieurs qui nous concernent tous…

Dès 10 ans 19h Durée 45 min. .

Rue Octave Feuillet Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49

