Théâtre marionnettes Cap’taine Bambou de la Cie En votre Compagnie Théâtre de la Fabrick Millau

Informations pratiques

Millau

Théâtre marionnettes Cap’taine Bambou de la Cie En votre Compagnie

Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau Aveyron

Tarif : 6 – 6 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Dans le cadre du festival La Fabrick des Z’enfants

Embarquez pour une navigation fantastique pleine d’aventures et de rebondissements avec Cap’taine Bambou.

Son héros infatigable affronte une violente tempête, des monstres cannibales, un requin abruti, une murène muette, puis rencontre l’amour d’une belle sirène.

Les marionnettes réalisées à partir d’éléments échoués sur les plages fragments de filets, cordages, bouts de plastique, coquillages, bois flottés… racontent l‘usure des vagues et la morsure du soleil.

Se dégage de l’ensemble une poésie du bricolage suivant le mouvement d’Arte Povera qui revendique la modestie des matériaux en utilisant des rebus de notre société de consommation. Non seulement, cette création recycle les objets, mais aussi des bribes de contes et de légendes dans une narration joyeuse et foutraque pour le plus grand bonheur des petits comme des grands…

Mise en scène et interprétation Cécile Guillot et Jean Marie Doat

Musique Tomas Takolander

Chorégraphie Amandine Doat

A partir de 3 ans

Durée 45 minutes

CLIQUER ICI POUR RESERVER .

Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 08 96 cie.ephemere@wanadoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the La Fabrick des Z’enfants festival

L’événement Théâtre marionnettes Cap’taine Bambou de la Cie En votre Compagnie Millau a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)