Théâtre marionnettes Cap’taine Bambou de la Cie En votre Compagnie Théâtre de la Fabrick Millau
mercredi 29 juillet 2026 · Théâtre de la Fabrick · Millau
Informations pratiques
Millau
Théâtre marionnettes Cap’taine Bambou de la Cie En votre Compagnie
Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau Aveyron
Tarif : 6 – 6 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Dans le cadre du festival La Fabrick des Z’enfants
Embarquez pour une navigation fantastique pleine d’aventures et de rebondissements avec Cap’taine Bambou.
Son héros infatigable affronte une violente tempête, des monstres cannibales, un requin abruti, une murène muette, puis rencontre l’amour d’une belle sirène.
Les marionnettes réalisées à partir d’éléments échoués sur les plages fragments de filets, cordages, bouts de plastique, coquillages, bois flottés… racontent l‘usure des vagues et la morsure du soleil.
Se dégage de l’ensemble une poésie du bricolage suivant le mouvement d’Arte Povera qui revendique la modestie des matériaux en utilisant des rebus de notre société de consommation. Non seulement, cette création recycle les objets, mais aussi des bribes de contes et de légendes dans une narration joyeuse et foutraque pour le plus grand bonheur des petits comme des grands…
Mise en scène et interprétation Cécile Guillot et Jean Marie Doat
Musique Tomas Takolander
Chorégraphie Amandine Doat
A partir de 3 ans
Durée 45 minutes
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Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 08 96 cie.ephemere@wanadoo.com
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English :
As part of the La Fabrick des Z’enfants festival
L’événement Théâtre marionnettes Cap’taine Bambou de la Cie En votre Compagnie Millau a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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