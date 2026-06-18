Théâtre Micmacs à l’Hôtel de la Mouette Saint-Méard-de-Drône samedi 4 juillet 2026.

Saint-Méard-de-Drône

Théâtre Micmacs à l’Hôtel de la Mouette

Salle des Fêtes Saint-Méard-de-Drône Dordogne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

Théâtre La troupe de théâtre L’Atelier des Deux Rivières vous présente la comédie Micmacs à l’Hôtel de la Mouette

Entrée 8 €, buvette sur place .

Salle des Fêtes Saint-Méard-de-Drône 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 31 45

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English : Théâtre Micmacs à l’Hôtel de la Mouette

L’événement Théâtre Micmacs à l’Hôtel de la Mouette Saint-Méard-de-Drône a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne