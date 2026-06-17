Vide-Grenier Saint-Méard-de-Drône
Vide-Grenier Saint-Méard-de-Drône lundi 13 juillet 2026.
Saint-Méard-de-Drône
Vide-Grenier
Plaine des Sports Saint-Méard-de-Drône Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 08:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Le Comité des Fêtes organise un vide grenier, toute la journée à la Plaine des sports
Dès 8h Infos au 06 71 07 92 25 .
Plaine des Sports Saint-Méard-de-Drône 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 07 92 25
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English : Vide-Grenier
L’événement Vide-Grenier Saint-Méard-de-Drône a été mis à jour le 2026-06-17 par Val de Dronne
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