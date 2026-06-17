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Vide-Grenier Saint-Méard-de-Drône

Vide-Grenier Saint-Méard-de-Drône

Vide-Grenier Saint-Méard-de-Drône lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Plaine des Sports

Ville : 24600 Saint-Méard-de-Drône

Département : Dordogne

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Saint-Méard-de-Drône

Vide-Grenier

Plaine des Sports Saint-Méard-de-Drône Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 08:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Le Comité des Fêtes organise un vide grenier, toute la journée à la Plaine des sports

Dès 8h Infos au 06 71 07 92 25   .

Plaine des Sports Saint-Méard-de-Drône 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 07 92 25 

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English : Vide-Grenier

L’événement Vide-Grenier Saint-Méard-de-Drône a été mis à jour le 2026-06-17 par Val de Dronne

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