Théâtre MOMO Sillé-le-Guillaume

Théâtre MOMO

8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux découvrent avec stupéfaction qu’un certain Momo s’est installé chez eux. Momo est revenu chez ses parents pour leur annoncer son mariage. Les Prioux, qui n’ont jamais eu d’enfant, tombent des nues… D’autant que tout semble prouver que Momo est bien leur fils.

Momo est-il un mythomane ? Un manipulateur ? Les Prioux ont-ils oublié qu’ils avaient un enfant ? Une comédie désopilante qui fait exploser les codes de la filiation.

MOMO

de Sébastien Thièry

Ludovic BRUNEAU Isabelle ROUSSEAU

Etienne BILLAUD Lydie DODIN

Création du Théâtre de L’Acthalia, à 20h30

15€ .

8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire

