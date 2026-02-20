Théâtre MOMO Sillé-le-Guillaume
Théâtre MOMO Sillé-le-Guillaume samedi 28 mars 2026.
Théâtre MOMO
8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux découvrent avec stupéfaction qu’un certain Momo s’est installé chez eux. Momo est revenu chez ses parents pour leur annoncer son mariage. Les Prioux, qui n’ont jamais eu d’enfant, tombent des nues… D’autant que tout semble prouver que Momo est bien leur fils.
Momo est-il un mythomane ? Un manipulateur ? Les Prioux ont-ils oublié qu’ils avaient un enfant ? Une comédie désopilante qui fait exploser les codes de la filiation.
MOMO
de Sébastien Thièry
Ludovic BRUNEAU Isabelle ROUSSEAU
Etienne BILLAUD Lydie DODIN
Création du Théâtre de L’Acthalia, à 20h30
15€ .
8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Théâtre MOMO Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Sillé-Le-Guillaume