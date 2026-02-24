Théâtre Museum Rue Joliot Curie Désertines
Théâtre Museum Rue Joliot Curie Désertines mercredi 22 avril 2026.
Théâtre Museum
Rue Joliot Curie Médiathèque Désertines Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Dans le cadre du Printemps des Bibliothèques 2026, la bibliothèque départementale et la médiathèque Léo Ferré de Désertines vous invitent à découvrir MUSEUM , le cabinet de curiosités zoopoétiques du Petit Théâtre Dakôté.
.
Rue Joliot Curie Médiathèque Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 50 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of Printemps des Bibliothèques 2026, the departmental library and the Léo Ferré media library in Désertines invite you to discover MUSEUM , the Petit Théâtre Dakôté’s cabinet of zoopoetic curiosities.
L’événement Théâtre Museum Désertines a été mis à jour le 2026-02-24 par Montluçon Tourisme