Théâtre musical Antigonick L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Théâtre musical Antigonick

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-11-26 20:00:00

fin : 2026-11-26 21:30:00

Date(s) :

2026-11-26

Théâtre musical

Dans les créations de la compagnie Roland Furieux, le texte est recomposé comme une partition musicale, mêlant récit, dialogue, musique et image. Dans Antigonick, variation autour du texte de Sophocle, Anne Carson revitalise le mythe de manière radicale, coupant certains passages ( to nick ) pour mettre l’accent sur d’autres, invitant les voix de Hegel, Arendt, Anouilh ou Woolf. Sur scène, trois voix de femmes parlent au présent et font résonner la force d’Antigone l’acte de parole, instrument privilégié de la pensée, rempart contre l’injustice, lieu de formation de l’esprit critique face à tous les Créon de l’univers. À leurs côtés un ensemble musical ouvert par le compositeur norvégien Christian Wallumrod, constitué de claviers, percussions, aulos et voix, porte le texte et navigue entre échos de musique ancienne et éruptions électroniques.

Échange avec les artistes à l’issue de la représentationTout public

8 .

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Musical Theater

In the productions of the Roland Furieux theater company, the text is reworked like a musical score, blending narrative, dialogue, music, and imagery. In *Antigonick*, a variation on Sophocles’ text, Anne Carson radically revitalizes the myth, cutting certain passages (“to nick”) to emphasize others, and inviting the voices of Hegel, Arendt, Anouilh, and Woolf. On stage, three women’s voices speak in the present tense and give voice to Antigone’s strength: the act of speaking, the privileged instrument of thought, a bulwark against injustice, and the crucible for critical thinking in the face of all the Creons of the universe. Alongside them is a musical ensemble led by Norwegian composer Christian Wallumrod, composedof keyboards, percussion, aulos, and vocals, carries the text and navigates between echoes of early music and electronic outbursts.

A discussion with the artists following the performance

L’événement Théâtre musical Antigonick Metz a été mis à jour le 2026-06-29 par AGENCE INSPIRE METZ