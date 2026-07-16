Théâtre Musical Climax Salle La Pléiade Étaules

Informations pratiques

Étaules

Théâtre Musical Climax

Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Association de Breuillet et d’Étaules, demandeurs d’emploi, étudiants et moins de 15 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 20:30:00

fin : 2026-11-12

Date(s) :

2026-11-12

Spectacle total à l’intersection du théâtre, de la danse, du chant et du mime. Avec Climax, la Compagnie Zygomatic utilise l’humour comme une arme de réflexion massive au service d’un sujet brulant le dérèglement climatique.

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Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

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English :

A total performance at the intersection of theater, dance, song, and mime. With *Climax*, the Zygomatic Company uses humor as a powerful tool for reflection to address a pressing issue: climate change.

L’événement Théâtre Musical Climax Étaules a été mis à jour le 2026-07-16 par Royan Atlantique