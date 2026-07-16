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Théâtre Musical Climax Salle La Pléiade Étaules

jeudi 12 novembre 2026 · Salle La Pléiade · Étaules

Informations pratiques

Début
jeudi 12 novembre 2026
Fin
jeudi 12 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle La Pléiade
Adresse
35 chemin de Sable
Ville
17750 Étaules
Département
Charente-Maritime
Tarif
15 15 15 Tarif réduit Association de Breuillet et d'Étaules, demandeurs d’emploi, étudiants et moins de 15 ans.

Étaules

Théâtre Musical Climax

Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit
Association de Breuillet et d’Étaules, demandeurs d’emploi, étudiants et moins de 15 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 20:30:00
fin : 2026-11-12

Date(s) :
2026-11-12

Spectacle total à l’intersection du théâtre, de la danse, du chant et du mime. Avec Climax, la Compagnie Zygomatic utilise l’humour comme une arme de réflexion massive au service d’un sujet brulant le dérèglement climatique.
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Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00  contact@royanatlantique.fr

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English :

A total performance at the intersection of theater, dance, song, and mime. With *Climax*, the Zygomatic Company uses humor as a powerful tool for reflection to address a pressing issue: climate change.

L’événement Théâtre Musical Climax Étaules a été mis à jour le 2026-07-16 par Royan Atlantique

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