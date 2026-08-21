Théâtre musical documentaire – The Navigator – Casino théâtre, Casino-Théâtre, Rolle
mercredi 2 décembre 2026 · Casino-Théâtre · Rolle
Informations pratiques
Théâtre musical documentaire – The Navigator – Casino théâtre 2 – 4 décembre Casino-Théâtre District de Nyon
Prix par personne — Plein tarif CHF 34, Tarif réduit (AVS,AI,chômage) CHF 28, Tarif mini (enfant,étudiant,carte culture) CHF 15
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-02T20:00:00+01:00 – 2026-12-02T21:30:00+01:00
Fin : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T21:30:00+01:00
Avec cette nouvelle création, Leili Yahr poursuit sa quête identitaire en explorant ses origines multiples. Après avoir interrogé la question iranienne dans Swing, The Glass Room et LES PERSES, elle se tourne aujourd’hui vers son héritage américain.
En remontant le fil de sa mémoire familiale, Leili part sur les traces de son grand-père, Raymond Yahr, colonel de l’armée de l’air américaine et navigateur aérien. De ce portrait émerge des réflexions sensibles et actuelles sur le patriotisme, la guerre, la paix et la responsabilité morale face aux avancées technologiques.
Accompagnée par le dramaturge Antoine Jaccoud, Leili fait dialoguer mémoire familiale et mémoire collective dans un espace poétique qui tend vers un monde à hauteur d’humain.
Casino-Théâtre Rue du Port 15 Rolle 1180 District de Nyon Vaud [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-rolle.ch/programme/the-navigator/ »}, {« type »: « email », « value »: « info@theatre-rolle.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « +41218251240 »}]
À la croisée du théâtre musical et du documentaire, The Navigator met en jeu ce qui relie l’intime à l’Histoire
Casino-Théâtre Rolle
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