Théâtre Musical La Fabuleuse histoire de l’Opéra Comique Théâtre Olympia Arcachon

Arcachon

Théâtre Musical La Fabuleuse histoire de l’Opéra Comique

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-22 20:30:00

fin : 2027-01-22 22:30:00

Date(s) :

2027-01-22

Avec La Prodigieuse Histoire de l’Opéra-Comique , Léo Cohen-Paperman et Emilien Diard-Detoeuf invitent à un voyage théâtral et musical au coeur de la naissance de l’opéra-comique. Porté par la jeune troupe des académicien.nes de l’Opéra-Comique, le spectacle mêle comédies, ariettes et vaudevilles dans un esprit festif, célébrant un théâtre populaire et complice. Léo Cohen-Paperman défend un théâtre ambitieux. Cofondateur du Nouveau Théâtre Populaire, il porte un art artisanal et collectif, où la quête du sublime se confronte aux réalités humaines, dans une forme libre et vivante. .

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75 billetterie@arcachon.com

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English : Théâtre Musical La Fabuleuse histoire de l’Opéra Comique

L’événement Théâtre Musical La Fabuleuse histoire de l’Opéra Comique Arcachon a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Arcachon