Théâtre musical Un enfant du rock de Philippe Manoeuvre Théâtre Olympia Arcachon
Théâtre musical Un enfant du rock de Philippe Manoeuvre Théâtre Olympia Arcachon mardi 10 novembre 2026.
Arcachon
Théâtre musical Un enfant du rock de Philippe Manoeuvre
Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10 20:30:00
fin : 2026-11-10
Date(s) :
2026-11-10
Mise en scène
Jérémie Lippmann
Guitare Yarol Poupaud
Avec Philippe Manoeuvre
Figure emblématique du journalisme musical, Philippe Manoeuvre monte pour la première fois sur scène avec Un enfant du rock raconte . Entre anecdotes, souvenirs et passion communicative, il retrace l’histoire du rock et les rencontres qui ont marqué sa vie, des Beatles à David Bowie en passant par Johnny Hallyday. Accompagné à la guitare par Yarol Poupaud et mis en scène par Jérémie Lippmann, ce spectacle vibrant mêle musique, humour et nostalgie pour célébrer l’esprit du rock. .
Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75 billetterie@arcachon.com
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English : Théâtre musical Un enfant du rock de Philippe Manoeuvre
L’événement Théâtre musical Un enfant du rock de Philippe Manoeuvre Arcachon a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Arcachon
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