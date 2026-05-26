Théâtre musical Un enfant du rock de Philippe Manoeuvre Théâtre Olympia Arcachon

Arcachon

Théâtre musical Un enfant du rock de Philippe Manoeuvre

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 20:30:00

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-10

Mise en scène

Jérémie Lippmann

Guitare Yarol Poupaud

Avec Philippe Manoeuvre

Figure emblématique du journalisme musical, Philippe Manoeuvre monte pour la première fois sur scène avec Un enfant du rock raconte . Entre anecdotes, souvenirs et passion communicative, il retrace l’histoire du rock et les rencontres qui ont marqué sa vie, des Beatles à David Bowie en passant par Johnny Hallyday. Accompagné à la guitare par Yarol Poupaud et mis en scène par Jérémie Lippmann, ce spectacle vibrant mêle musique, humour et nostalgie pour célébrer l’esprit du rock. .

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75 billetterie@arcachon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre musical Un enfant du rock de Philippe Manoeuvre

L’événement Théâtre musical Un enfant du rock de Philippe Manoeuvre Arcachon a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Arcachon