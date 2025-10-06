Théâtre > My Loneliness is killing me Saint-Lô

Théâtre > My Loneliness is killing me

Rue Octave Feuillet Saint-Lô Manche

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-17 20:30:00

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Rendez-vous au théâtre de Saint-Lô le 17 mars prochain pour le spectacle MY LONELINESS IS KILLING ME !

CIE DIPLEX.

1998. Le planète découvre Britney Spears, qui chante et danse son Baby One More Time. On se souvient d’elle ensuite, poursuivie par les paparazzi, ses moindres faits et gestes faisant les couvertures du monde entier, commentant son rôle de mère, ses sorties privées, la couleur de ses sous-vêtements. Le monde regardait alors l’idole déchue se raser la tête sous l’œil des caméras, concluant qu’elle avait sombré dans la folie. En 2024, les regards ont changé, et lorsqu’on en parle, c’est pour s’indigner devant le sort que lui ont réservé sa famille et ses collaborateurs. Débarrassée des paillettes, l’histoire de Britney Spears ressemble plus à un sordide fait divers qu’à un parangon de l’American Dream. Une sombre affaire de famille, d’abus, d’argent, de violences domestiques. La compagnie Diplex s’est lancée dans l’écriture collective d’une tragédie pop documentaire participative ! Wandrille, fan de la première heure. Flavien et Stephen, 24 et 25 ans, qui n’ont pas grandi avec Britney mais l’adulent comme une icône. Céline, qui à l’aube de sa quarantaine devient fan et se rend compte qu’elles ont le même âge.

Dès 14 ans 20h30 Durée 1h15. .

Rue Octave Feuillet Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49

