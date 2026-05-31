Théâtre on a tous en nous… Rayon vert Saint-Valery-en-Caux

Informations pratiques

Saint-Valery-en-Caux

Théâtre on a tous en nous…

Rayon vert 14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 20:00:00

fin : 2026-10-13

Date(s) :

2026-10-13

On a tous quelque chose en nous…par la Compagnie Et vous en vivez ?

On a tous quelque chose en nous…

Impossible de ne pas fredonner ce titre mythique… Et si l’on partait, à notre tour, à la recherche de ce fameux quelque chose de Tennessee ?

Sur scène, un duo de clowns aussi décalé qu’attachant mène l’enquête Pauline Couic, impertinente au nez rouge, et Rodolphe Dekowski, drôle de clown blanc débordé par son propre sérieux.

Entre burlesque, absurdité et énergie communicative, leur quête devient une joyeuse traversée de la culture populaire.

Un spectacle drôle, tendre et débridé, qui ravive en chacun ce désir fou… de vivre une autre vie.

Avec le soutien d’ODIA Normandie

Au Rayon vert à 20h.

Durée 1H10

12 ans + .

Rayon vert 14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 41

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English : Théâtre on a tous en nous…

L’événement Théâtre on a tous en nous… Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre