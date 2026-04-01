Théâtre On est pas que des chiens Salle des fêtes Puymoyen

Puymoyen

Théâtre On est pas que des chiens

Salle des fêtes Rue de Peusec Puymoyen Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 16:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Festivallée accueille pour leur première représentation, la Compagnie Les Balivernes de Gourville, pour leur nouveau spectacle. Un spectacle librement inspiré de l’univers des Deschiens et de l’humour décalé des Frères ennemis .

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Salle des fêtes Rue de Peusec Puymoyen 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 15 84 04

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English :

Festivallée welcomes Compagnie Les Balivernes de Gourville for their first performance of their new show. The show is freely inspired by the world of Les Deschiens and the offbeat humor of Frères ennemis.

L’événement Théâtre On est pas que des chiens Puymoyen a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême