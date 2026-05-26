Théâtre Orgueil et préjugés… ou presque d’Isobel Mc Arthur Théâtre Olympia Arcachon

Arcachon

Théâtre Orgueil et préjugés… ou presque d’Isobel Mc Arthur

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 20:30:00

fin : 2026-12-01

Date(s) :

2026-12-01

Mise en scène Johanna Boyer

1 nomination Molière 2025

2 trophées de la comédie musicale

Adaptation parodique d’ Orgueil et Préjugés de Jane Austen, avec un casting 100% féminin. L’histoire suit les cinq soeurs Bennet et leur mère, déterminée à les marier, tandis que les préparatifs d’un bal agitent les esprits. L’intrigue est racontée du point de vue des domestiques, qui rejouent avec humour les aventures de leurs maîtresses. Portée par une musicienne, cette version pleine de fantaisie, adaptée par Virginie Hocq et Jean-Marc Victor et mise en scène par Johanna Boyer, offre un spectacle vif et drôle. Johanna Boyer est une metteuse en scène française qui développe un théâtre engagé, sensible et résolument contemporain. A travers ses créations, elle revisite les grands textes en les confrontant aux enjeux actuels, alliant émotion, humour et regard social. .

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75 billetterie@arcachon.com

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English : Théâtre Orgueil et préjugés… ou presque d’Isobel Mc Arthur

L’événement Théâtre Orgueil et préjugés… ou presque d’Isobel Mc Arthur Arcachon a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Arcachon