Théâtre par MAScène Nationale Phèdre ! Théâtre de Montbéliard MA scène nationale Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

Théâtre par MAScène Nationale Phèdre !

Théâtre de Montbéliard MA scène nationale Rue de l’École Française Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-06

Phèdre ! 2b company / Théâtre Vidy-Lausanne • François Gremaud

Dans le cadre de la programmation de MA scène nationale, découvrez Phèdre ! , une comédie aux allures de conférence autour du célèbre chef-d’œuvre de Racine.

Avec passion et humour, François Gremaud propose une interprétation captivante où un acteur partage son amour démesuré pour ce grand classique du théâtre, transformant la tragédie en un moment joyeux et plein d’énergie.

Un spectacle entre théâtre, transmission et plaisir de la scène. .

Théâtre de Montbéliard MA scène nationale Rue de l’École Française Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00 billetterie@mascene.eu

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English : Théâtre par MAScène Nationale Phèdre !

L’événement Théâtre par MAScène Nationale Phèdre ! Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD