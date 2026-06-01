THÉÂTRE PETITE FRAULEIN Villemolaque
THÉÂTRE PETITE FRAULEIN Villemolaque samedi 20 juin 2026.
Villemolaque
THÉÂTRE PETITE FRAULEIN
16 RUE DE LA MARINADE Villemolaque Pyrénées-Orientales
Tarif : 12 – 12 – 12
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL AU THÉÂTRE DE L’INATTENDU
Le samedi 20 juin à 20h30, nous aurons l’immense honneur d’accueillir Pierre Notte et la sublime comédienne Cécile Fleury pour une représentation exceptionnelle de LA PETITE FRÄULEIN , quelques jours…
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16 RUE DE LA MARINADE Villemolaque 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 70 27 78 46
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English :
EXCEPTIONAL EVENT AT THE THÉÂTRE DE L?INATTENDU
On Saturday June 20 at 8:30pm, we’re delighted to welcome Pierre Notte and the sublime actress Cécile Fleury for an exceptional performance of LA PETITE FRÄULEIN , just a few days…
L’événement THÉÂTRE PETITE FRAULEIN Villemolaque a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI ASPRES-THUIR
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