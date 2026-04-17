Théâtre Pièce Montée, une noce (presque) parfaite Salle du Castel Park Surgères
Théâtre Pièce Montée, une noce (presque) parfaite Salle du Castel Park Surgères samedi 2 mai 2026.
Surgères
Théâtre Pièce Montée, une noce (presque) parfaite
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:30:00
fin : 2026-05-02 20:30:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-03
La troupe Sganarelle vous convie à célébrer une noce (presque) parfaite.
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Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 41 01 19
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English :
The Sganarelle troupe invites you to celebrate an (almost) perfect wedding.
L’événement Théâtre Pièce Montée, une noce (presque) parfaite Surgères a été mis à jour le 2026-04-17 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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